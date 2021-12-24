В центре Москвы открыли пункт вакцинации для бездомных

23 декабря на площади перед Ярославским вокзалом в Москве заработал первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса для бездомных, рассказала NEWS.ru член СПЧ Екатерина Винокурова. По её словам, сейчас этот и другие такие же пункты вакцинации будут работать по предварительной записи, принимать будут всех бездомных, у которых есть документы.

У нас уже сейчас возникает очередь из желающих бездомных. Для нас это прорыв, потому что с самого начала пандемии мы не понимали, как это сделать, и наконец мы делаем этот шаг, — поделилась Винокурова.

Она рассказала, что в ходе подготовки к открытию пунктов возникло три проблемы. Первая касалась сбора списков людей, желающих сделать прививку. Иначе была вероятность привезти больше ампул, чем использовать, — тогда остатки пришлось бы утилизировать. Вторая — «довести до пункта вакцинации людей, которые неделю назад выразили желание вакцинироваться». Третья сложность для организаторов касалась необходимости соблюсти все нормативные и этические требования, собрать добровольные согласия.

Мой прогноз, что бездомных вакцинируется процентов 15, потому что большинство из них не верят в коронавирус, они болеют более серьёзными заболеваниями, — добавила она, отметив, что изменение ситуации с тяжёлыми болезнями среди бездомных займёт годы.

Винокурова напомнила, что президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ обращал внимание на необходимости привить бездомных. Она выразила готовность помогать регионам внедрять московский опыт, если у местных властей возникнет такое желание.

Ранее Путин заявил, что ситуация с бездомными в России не может не вызывать чувство стыда. По его словам, государство должно помогать таким людям независимо от причин, по которым они оказались на улице.