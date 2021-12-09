Путин назвал постыдной ситуацию с бездомными в России

Ситуация с бездомными в России не может не вызывать чувство стыда. Государство должно помогать таким людям независимо от причин, по которым они оказались на улице. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по правам человека.

Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что человек, оказавшийся на улице без средств к существованию, жилья и медпомощи, — случай, который требует особого внимания властей. Государство должно помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, независимо от причин, по которым это произошло.

Путин заверил, что власти проработают вопросы, связанные с регистрацией бездомных граждан, оказания им медпомощи, вакцинации. Он заявил, что соответствующее поручение будет дано правительству.

Президент добавил, что в решении проблемы бездомных важно сотрудничество с некоммерческими и религиозными организациями. По его словам, с ними необходимо наладить сотрудничество и поддержать.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр бездомных. Критерии его создания и порядок ведения вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать МВД и Минтруду.