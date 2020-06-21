В центре Чумакова рассказали о ходе работ над вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5b5e7a0-b3d1-11ea-bb06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Schulze/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН рассчитывает к августу 2020 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства.

Об этом ТАСС рассказал гендиректор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Он добавил, что в начале 2021 года планируется начать клинические испытания. Учёный отметил, что вакцина, над которой работают в центре, относится к типу цельновирионных инактивированных.

С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий, — сказал Ишмухаметов.

По словам учёного, у центра Чумакова есть свои производственные мощности, которые после завершения испытаний позволят начать масштабный выпуск вакцины. Говоря о возможной мутации коронавируса, Ишмухаметов заметил, что пока нельзя констатировать, что изменчивость вируса «ярко выражена». Учёный допустил, что эволюция коронавируса может быть скачкообразной, «но не по типу гриппа, с чем любят сравнивать».

В России за время пандемии выявлено 584 680 случаев COVID-19, выздоровели 339 711 человек, умерли 8111.

Как сообщал NEWS.ru, 18 июня первые 18 добровольцев в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается, передают представители Минобороны РФ.