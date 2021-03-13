В центре Гамалеи заявили о частичной готовности «Спутника Лайт»

https://static.news.ru/photo/66152c32-842d-11eb-a8c5-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» практически готова к применению, заявил руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что упрощённый вариант препарата — это первый компонент обычного «Спутника V».

Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать, — сказал он в эфире шоу Владимира Соловьёва на YouTube.

Он добавил, что сейчас проходит регистрация медикамента.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинацию проходить необязательно. При этом он добавил, что прививка может оказаться полезной в качестве защиты от новых штаммов, поскольку вырабатываемые организмом антитела против них бессильны.