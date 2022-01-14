В центре Гамалеи анонсировали клинические тесты детской вакцины от COVID

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет начнутся в ближайшее время, рассказал руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, необходимые для начала тестов документы подписаны, сообщает ТАСС.

Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать, — заявил Гинцбург.

Ранее глава центра Гамалеи предположил, что в этом году станут доступны для населения назальная вакцина от коронавируса и вакцина для детей всех возрастов. Кроме того, в конце 2022-го должны начаться клинические исследования комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа.

Гинцбург также дал рекомендации привившимся от коронавируса подросткам. По словам специалиста, в первые пару дней после вакцинации следует избегать тяжёлых физических нагрузок. Специалист пояснил, что нужно больше отдыхать, чтобы дать энергию иммунной системе.