В центре Гамалеи анонсировали клинические тесты детской вакцины от COVID
Гинцбург: в ближайшее время начнутся клинические исследования вакцины от COVID для детей
Сергей Попов
Сергей Попов
09:15, 15 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет начнутся в ближайшее время, рассказал руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, необходимые для начала тестов документы подписаны, сообщает ТАСС.
Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать, — заявил Гинцбург.
Ранее глава центра Гамалеи предположил, что в этом году станут доступны для населения назальная вакцина от коронавируса и вакцина для детей всех возрастов. Кроме того, в конце 2022-го должны начаться клинические исследования комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа.
Гинцбург также дал рекомендации привившимся от коронавируса подросткам. По словам специалиста, в первые пару дней после вакцинации следует избегать тяжёлых физических нагрузок. Специалист пояснил, что нужно больше отдыхать, чтобы дать энергию иммунной системе.