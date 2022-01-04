Гинцбург назвал сроки появления назальной и детской вакцин от COVID-19

В 2022 году должны стать доступны для населения назальная и вакцина для детей всех возрастов от коронавируса, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, что на конец года запланированы клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.

В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной, — сказал Гинцбург.

Он допустил с большой долей вероятности появление в 2022 году вакцины от коронавируса для детей.

Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей. Тех, кто пожелает, конечно: вакцинация будет абсолютно добровольной, — отметил учёный.

Ранее в США власти приняли решение разрешить бустерную вакцинацию от коронавируса подростков с 12 лет и детей с 5 лет, страдающих заболеваниями иммунной системы.