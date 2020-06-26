В Байконуре не хватает врачей для оказания помощи пациентам с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5f1130e-b7b6-11ea-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Байконуре заявили о нехватке врачей и бригад скорой помощи для быстрого реагирования на все случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава администрации города Константин Бусыгин, обращаясь к жителям. По его словам, число заражённых с каждым днём увеличивается, при этом медиков для оказания скорой помощи не хватает.

Не секрет, что в нашем городе каждый день растет число зараженных, в связи с этим не хватает врачей и бригад скорой помощи, чтобы быстро оказать помощь всем заболевшим, — заявил он.

Глава администрации подчеркнул, что для того, чтобы замедлить рост заболеваемости в Байконуре необходимо ввести более жесткие ограничения. Он отметил, что это «вынужденная и непопулярная, но очень необходимая» мера, передаёт ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус выявили у одного из сотрудников Роскосмоса, работающего на космодроме Байконур. 5 июня врачи госпитализировали пациента из посёлка Тюратам в центральную медсанчасть Байконура. У него была лихорадка средней степени тяжести. Позже тест на новую инфекцию показал положительный результат. Сейчас больному оказывают всю необходимую медицинскую помощь.