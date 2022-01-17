В Австралии пояснили, что даёт признание «Спутника V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, без чего россияне не представляют своего дня. Как сообщается на сайте центра, 31% россиян не представляют привычный день без работы, 15% — без родных и близких, а 13% — без мобильного телефона и других гаджетов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, без чего россияне не представляют своего дня. Как сообщается на сайте центра, 31% россиян не представляют привычный день без работы,...