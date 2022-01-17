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В Австралии пояснили, что даёт признание «Спутника V»

Австралийский минздрав: признание Спутника V» откроет въезд ряду категорий граждан
11:10, 17 января 2022
В Австралии пояснили, что даёт признание «Спутника V» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Австралии не означает автоматическое открытие границ, пояснили в Минздраве страны, передаёт РИА Новости. В ведомстве отметили, что въезд в Австралию будет разрешён ряду категорий российских граждан.

Признание «Спутника» расширит возможности для возвращения международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну, — говорится в сообщении.

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