В «Альянсе турагентов» рассказали о перспективах отдыха в Сочи после потопа

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентов» (АТА) Наталия Осипова рассказала, как отразятся на россиянах потопы, захлестнувшие Сочи. В разговоре с NEWS.ru специалист заметила, что большинство туристов отдыхают в отелях, где угроза подтопления не так высока.

Мы очень надеемся, что никак не повлияет, во всяком случае в отрицательную сторону. Наши туристы отдыхают в отелях и отдыхают спокойно в центре Сочи — там вроде ничего не случилось. Но пляжи пострадали, — сказала Осипова.

Она отметила, что в сложившейся ситуации могут серьёзно пострадать бизнесмены, которые занимаются оборудованием пляжей в регионе, так как стихия не пощадила установки. Тем не менее, по словам специалиста, вода может уйти уже через два дня, однако можно ли будет купаться в море — пока неизвестно.

Исполнительный директор АТА также уточнила, что погодные изменения связаны с климатом региона. Она напомнила, что подобные инциденты уже происходили в Крыму во время затопления полуострова, однако с последствиями разгула стихии удалось справиться.

Теперь главный город Краснодарского края — Сочи — пострадал. Но во всяком случае ни аннуляции, ни отказов от туристов на сегодняшний день нет, — добавила она.

Что же касается влияния подобных катаклизмов на российскую туриндустрию, то Осипова выразила надежду, что серьёзных негативных изменений в этой области не предвидится.

Все прекрасно понимают, что такой у нас климат. Мы не в Тунисе, где всё время мало дождей и всё время лето. У нас могут быть такие катаклизмы, и люди с пониманием к этому относятся. На туриндустрию это не повлияет, это повлияет на отдых туристов. Во всяком случае каких-то глобальных аннуляций, отказов ехать отдыхать, я думаю, что не будет, — заключила специалист.

Ранее власти Сочи попросили местных жителей приготовиться к возможной эвакуации в связи с критическим уровнем воды в реках Мацеста и Хорота. В случае необходимости жителям готовы помочь сотрудники МКУ «Служба спасения Сочи» и экипажи «Кубань-СПАС».