В Аргентине начато расследование обстоятельств смерти Марадоны

https://static.news.ru/photo/b1014808-30df-11eb-b115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carmine Laporta/Kontrolab/Global Look Press

Аргентинские следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медицинского персонала, который следил за здоровьем 60-летнего экс-футболиста Диего Марадоны.

В день смерти спортсмена на дежурство заступила медсестра по имени Хисела. Она должна была разбудить Марадону утром и дать ему одно из прописанных лекарств. По неизвестной причине медработница не сделала этого. Она вошла в комнату к Марадоне только около 11 утра, когда к нему пришли психолог и психиатр. Прокуратура начала расследование, в том числе после показаний Хиселы, сообщает ТАСС.

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла рассказал, что легендарный футболист в течение 12 часов находился без контроля со стороны медиков, хотя они были наняты, чтобы следить за его состоянием. Когда спортсмену стало плохо, скорая помощь ехала к нему больше 30 минут. Адвокат назвал произошедшее «преступным идиотизмом» и заявил, что будет добиваться расследования.

25 ноября после завтрака Марадона почувствовал себя плохо. Он сказал об этом и ушёл в свою комнату. На дом были вызваны врачи, когда они прибыли по вызову, то обнаружили, что у спортсмена остановилось сердце. Медики не смогли его реанимировать.

Как писал NEWS.ru, футболиста похоронили рядом с родителями на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом. На траурной церемонии присутствовали около 40 человек, среди которых дети спортсмена, бывшая жена Клаудия Вильяфанье, братья, племянники, а также посол Италии в Аргентине Джузеппе Мансо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни.