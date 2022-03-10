В аэропорту Шереметьево назвали дату закрытия терминала D

C 15 марта международный аэропорт Шереметьево в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в Северном терминальном комплексе (Терминалы В и С) временно приостанавливает обслуживание пассажиров в Терминале D, рассказали NEWS.ru в Дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. Авиакомпании в штатном режиме оповещают пассажиров об изменениях.

Перевод рейсов авиакомпаний из Терминала D будет осуществляться согласно плану-графику в Терминал B и Терминал С соответственно. Авиакомпании и коммерческие партнеры заблаговременно проинформированы о предстоящих изменениях, — говорится в пресс-релизе.

Международные рейсы авиакомпаний Belavia, «Авиакомпания Армения», Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, «Аэрофлот» (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилёт и на вылет из Терминала D будут переведены в Терминал С. Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Ямал», «Икар», Nordwind Airlines, «Северсталь» будут обслуживаться в Терминале В.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний сообщил, что аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D. Терминалы B и C продолжат работу в штатном режиме.

На фоне российской спецоперации на Украине Евросоюз запретил 27 февраля воздушным судам из России пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.