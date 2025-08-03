Житель Абхазии не смог спасти тонувшую племянницу и погиб

Мужчина в Абхазии не смог спасти утонувшую несовершеннолетнюю племянницу, после чего скончался сам, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия в Telegram. По ее словам, покойный не справился с горем.

Попытку спасти ребенка предпринял член ее семьи, однако, несмотря на его усилия, девушка уже не подавала признаков жизни. В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина скончался на месте от остановки сердца, — рассказала Джинджолия.

По словам омбудсмена, девятиклассница начала тонуть в районе слияния реки и моря. Чиновница не исключила, что юная девушка могла попасть в водоворот. Джинджолия сообщила, что семье погибших оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка чуть не погибла во время катания на вейксерфе. Катер, на котором находилась компания, внезапно начал тонуть и придавил россиянку. Все оказались в воде, кроме пострадавшей — Насти, она осталась под навесом лодки, что не позволяло ей выбраться. Из-за мощного потока и охватившей ее тревоги она не могла отплыть в сторону.