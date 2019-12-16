https://static.news.ru/photo/7f9f53d6-20a0-11ea-857a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по росту доходов младшего медицинского персонала. По данным Росстата, с 2015 по 2019 год средняя зарплата санитарок и младших медсестёр там увеличились на 181% — с 32,65 тысячи до 91,73 тысячи рублей.

Ощутимый рост в процентном соотношении показала за этот же период и Тюменская область, там оклады выросли на 159%. В денежном выражении, однако, цифры скромнее: 44,8 тысячи рублей в 2019 году против 17,31 тысячи рублей в 2015 году.

На третьем месте в рейтинге кратного увеличения зарплат младшего медперсонала — Волгоградская область, там показатели за последние четыре года увеличились на 150%. В 2015 году санитарки получали в среднем 13,24 тысячи рублей, теперь — 33,04 тысячи.

Медленнее всего доходы росли в Еврейском автономном округе, там прибавка к жалованию составила только 89% — с 17,98 тысячи рублей до 33,91 тысячи. Второе и третье места разделили Ставропольский край и Кабардино-Балкария, где доход санитарок и медсестёр увеличился на 93%. Однако в денежном выражении ситуация не одинакова. В первом случае доход увеличился с 13,28 тысячи рублей до 25,63 тысячи, во втором — с 11,32 тысячи до 21,8 тысячи рублей.

Средняя зарплата младшего медицинского персонала, по данным Росстата, составляет 35,38 тысячи. Близкие к этому показателю зарплаты получают в Томской области, Карелии и Приморском крае. В целом же ситуация с оплатой труда медиков остаётся очень неоднородной, писал NEWS.ru.