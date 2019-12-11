https://static.news.ru/photo/f4d6ad6c-1c53-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Представители Вооружённых сил России сообщили о принятии на военную службу по контракту в 2019 году более 50 тысяч солдат.

Это позволило укомплектовать Вооружённые силы подготовленными специалистами, при этом основной акцент сделан на качество отбираемых кандидатов — 70% из них имеют профессиональное образование, — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Также министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что рост числа контрактных военнослужащих в РФ вырастет до 475,6 тысячи человек до конца 2025 года.

В ноябре 2019 года сообщалось о планах Украины поэтапной отмены призыва на воинскую службу. Страна готовилась перейти полностью на контрактную армию, писал NEWS.ru.