«Ужасное чувство»: 14-летняя мать рассказала о родах

https://static.news.ru/photo/8cd6ff4c-e07e-11ea-be38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Забеременевшая в 13 лет школьница из Железногорска Даша Суднишникова поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала, как прошло рождение дочки.

Как вспоминала Даша в сторис в Instagram, первые схватки начались у неё 15 августа примерно в 9 часов вечера, а в 7 утра они уже «стали жуткими и ужасными».

Прям ужас и кошмар. Это ужасное чувство. Это никак нельзя описать словами, ни с чем не сравнить. У меня понизился гемоглобин, и я чуть не упала в обморок там. Во время схваток я лежала с закрытыми глазами. Потом я с потугами мучилась часа два. Я ходила по отделению, когда у меня начиналась схватка, меня заставляли вставать к стенке тужиться, потом ещё на кровати тужилась, — делилась впечатлениями от родового процесса Даша.

Девочка также поделилась с подписчиками и первыми впечатлениями, когда ей принесли дочь. По словам 14-летней мамы, она боялась даже прикасаться к ребёнку и не знала, как пеленать и мыть малышку. Помогли справиться со страхами и всему её научили врачи, пишет «МК-Красноярск».

История Даши стала широко известна в январе 2020 года. Став гостьей шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» 13-летняя школьница призналась, что беременна от своего 10-летнего друга Ивана. Мальчик не отрицал тогда своего отцовства, но позже выяснилось, что настоящим папой ребёнка стал 15-летний парень, который сейчас находится под следствием и может получить срок за изнасилование Даши.

Девушка сразу не рассматривала вариант сделать аборт и решила оставить ребёнка, так как «он ни в чём не виноват». Она также утверждала, что никогда не смогла бы себе это простить. После этого Даша завела аккаунт в Instagram и стала рассказывать, как протекает беременность. У неё 400 тыс. подписчиков.

Как писал NEWS.ru, 16 августа изнасилованная 14-летняя школьница из Железногорска стала мамой.