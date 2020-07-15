Устроитель ледовых катков требует взыскать с парка Горького 145 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4b26637e-c744-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Компания «Русский Лёд Девелопмент», занимающаяся проектированием и строительством спортивно-развлекательных объектов, направила в Арбитражный суд Москвы пять исков к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького на сумму почти 145 млн рублей.

14 июля в суд поступил иск на 2 млн рублей, а на следующий день ещё четыре иска — на 58 млн рублей, 47 млн рублей, 34 млн рублей и 3 млн рублей. К производству они пока не приняты, основания исковых требований не сообщаются, передаёт РИА Новости.

На сайте истца говорится, что компания с 2010 года занимается проектированием, монтажом и эксплуатацией ледового катка в парке Горького, с 2014 года — катка на ВДНХ. Единственным участником и генеральным директором ООО «Русский Лёд Девелопмент», по данным ЕГРЮЛ, является Евгений Комаров.

Ранее пострадавшим при обрушении моста в московском парке Горького присудили 120 тысяч рублей компенсации. Постановление вынес Замоскворецкий суд. Истцы требовали компенсацию в 1,5 млн рублей, однако суд постановил выплатить каждому по 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь 1 января 2019 года. Во время фейерверка обрушился деревянный мост, который соорудили на катке. В результате ЧП пострадали 13 человек. Причиной обрушения позднее назвали неисправность конструкции.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить пострадавшим на катке в парке Горького до 500 тысяч рублей. Он потребовал найти виновных и поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым, писал NEWS.ru.