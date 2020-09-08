Успенская разрыдалась, узнав о приговоре суда Ефремову

https://static.news.ru/photo/816a2296-f1eb-11ea-a99a-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская, близкая подруга актёра Михаила Ефремова, особенно тяжело восприняла новость о том, что артист приговорён к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы. Звезда эстрады разрыдалась, узнав о вердикте суда.

Слёзы душили певицу так сильно, что она даже не смогла прокомментировать произошедшее позвонившим ей журналистам. Неожиданно для себя в роли героя мини-интервью оказалась её помощница.

Она переживает и плачет, она говорить не может, — ответила та корреспонденту издания Teleprogramma.pro.

Сама звезда шансона подойти к телефону так и не смогла

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев намерен обжаловать это решение.