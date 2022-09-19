Урок платежом красен: почему репетиторы взвинчивают цены на свои услуги Эксперты опасаются, что дополнительные занятия окажутся не по карману большинству россиян

Фото: shutterstock

Школьные репетиторы повышают стоимость своих услуг. Результаты проведенных исследований показали: каждый второй учитель в России на фоне текущей экономической обстановки планирует в самое ближайшее время искать дополнительный источник дохода или увеличивать количество репетиторских часов. Однако, утверждают эксперты, львиная доля репетиторов уже уперлась в «ценовой потолок»: при дальнейшем повышении стоимости россияне будут вынуждены отказываться от дополнительных занятий.

Недовольны заработками

Опрошенные NEWS.ru репетиторы подтвердили, что повышение стоимости занятий уже активно происходит сегодня. В среднем подорожание составляет от 20% до 40%. Некоторые собеседники прямо говорят, что школа, как правило, не может предоставить необходимого уровня знаний, а раз так — то репетиторы, казалось бы, ничем не ограничены.

Результаты исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education среди двух тысяч учителей во всех регионах России, подтверждает тренд: 58% школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги. При этом 55% педагогов считают, что занятия с репетитором являются наиболее эффективным способом дополнительной подготовки для школьников. Кроме того, 82% опрошенных отмечают, что на сегодняшний день их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке.

Ранее репетиторы уже признавались, что недовольны своими заработками: по данным Института образования Высшей школы экономики, средняя ставка в час у частных репетиторов составляет 691 рубль в Москве и 427 рублей в регионах. Однако 70% репетиторов все равно недовольны заработком. 34% считают, что должны получать за урок от 500 до 999 рублей, 29% высказались за оплату в размере 1000–1499 рублей, а 32% устроила бы оплата труда в размере от 1500 до 2999 рублей, следует из исследования Института.

При этом нагрузка преподавателей, работающих в школе по основному месту, в среднем составляет 27 часов и 12 часов приходится на внеурочную нагрузку. Таким образом, если школьный преподаватель подрабатывает частным репетитором, то это добавляет ему в среднем 8 часов нагрузки в неделю, на онлайн-платформе — 14 часов.

Преподаватель Яна Волошенко подтвердила NEWS.ru, что цены на услуги репетиторов растут повсеместно. По ее словам, «мы, как и все, видим повышение цен в магазинах, отмечаем уровень инфляции». Она подчеркнула, что изменение стоимости — вынужденная мера, а отнюдь не желание нажиться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ее коллега Виктория Луковская полагает, что речь идет о «цепной реакции».

Мы повышаем ставки, и наше окружение тоже сразу начинает повышать ставки. Думаю, что просто этот рынок еще не перенасыщен, — пояснила она NEWS.ru.

По мнению педагога иностранных языков Шамиля Газизова, всё очень индивидуально и зависит от региона.

В маленьких городах ценник на услуги репетиторов сегодня в среднем 500–600 рублей. В больших городах — от 1500 и выше, — сообщил он NEWS.ru.

Репетитор Михаил Ульянов в разговоре с NEWS.ru указал, что сегодня наблюдаются два противоположных тренда.

С одной стороны, представители репетиторского сообщества действительно начали пересматривать прейскурант. С другой, платежеспособный спрос сейчас все больше и больше сужается: преподаватели могут поднимать цены сколько угодно, но встает проблема — а где найти учеников по повышенным ценам? — пояснил Ульянов.

В итоге, по его словам, складывается странная ситуация: педагоги не хотят работать дешево, однако пересмотр тарифов уже сейчас начал приводить к ощутимому оттоку клиентов. Проще говоря, люди беднеют и не могут позволить репетиторов своим детям.

Знания не для всех

О том, что на рынке дополнительных образовательных услуг наметились явные перемены, говорит и доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.

Школьные учителя имеют определенные конкурентные преимущества на рынке репетиторских услуг — все их обучающиеся на школьных уроках являются одновременно потенциальными клиентами для дополнительной подготовки во второй половине дня, — пояснил он NEWS.ru.

Что касается повышения цен на репетиторские услуги, то здесь, отметил профессор, не всё так просто:

Доходы домохозяйств будут снижаться. Хотя подготовку своих детей к ОГЭ и ЕГЭ родители традиционно относят к первоочередным тратам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время репетитор Михаил Ульянов оппонирует ему: он уверен, что рынок этих услуг в ближайшей перспективе заметно сузится.

Репетиторами в основном пользовались люди из среднего класса. А средний класс — это в основном работники зарубежных компаний, государственных корпораций, коммерческой сферы. Практически все зарубежные компании ушли из страны, с ними ушел и платежеспособный спрос. Я думаю, что в итоге останутся только супердорогие репетиторы для элиты, где час стоит 10–15 тысяч, а также репетиторы — преподаватели профильных вузов. А всякие студенты и учителя-репетиторы просто-напросто отомрут, — считает он.

По его оценкам, малообеспеченные россияне и представители среднего класса совсем скоро вообще не смогут себе позволить репетиторов.

Впрочем, пока определенный запас прочности у россиян все же имеется. Так, большинство граждан были готовы к тому, что в текущем году кружки, секции, курсы и услуги репетиторов подорожают, свидетельствуют данные опроса, проведенного одной из образовательных компаний СК «Росгосстрах Жизнь». В частности, подобные ожидания были у 84 процентов родителей, однако 44 процента опрошенных задумались над тем, как сэкономить на расходах на детей.

Таким образом, россияне оказались в сложной ситуации: с одной стороны, материальное положение большинства ухудшается, расходы возрастают, и траты на репетиторов многим действительно уже просто не по карману. С другой стороны, в России по-прежнему считают важным получение высшего образования, однако поступить в вуз только при помощи школьных знаний уже мало кто надеется.