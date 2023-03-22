Упавший в обморок эксперт поблагодарил Соловьева за помощь Потерявший сознание в эфире профессор НИУ ВШЭ Карнеев поблагодарил Соловьева за помощь

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Андрей Карнеев

Кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в разговоре с NEWS.ru поблагодарил ведущего и сотрудников передачи за оказанную помощь. Причиной плохого самочувствия он назвал недосып и переутомление.

Я, конечно, благодарен сотрудникам программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и самому Владимиру Рудольфовичу, что как-то проявили заботу, тут же позвали врача. Скорая приехала, проверила пульс, давление, посмотрели, что все нормально, никакого приступа, и меня отпустили. Я уже вчера минут через 15–20 нормально себя чувствовал, —сказал Карнеев.

Профессор добавил, что этот инцидент никак не скажется на посещении им подобных программ.

Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Инцидент произошел во время оживленной дискуссии на тему США между приглашенными экспертами. Профессору оказали первую помощь и вызвали врачей.