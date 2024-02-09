Умер президент HeadHunter Скончался президент HeadHunter Михаил Жуков

Фото: vk.com/headhunter

Михаил Жуков

Скончался президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Он находился во главе онлайн-рекрутинга последние 15 лет. Причины смерти не уточняются.

Уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким, — сказано в публикации.

Михаил Жуков в течение 15 лет был генеральным директором HeadHunter, а с марта 2023 года — президентом компании. Отмечается, что уже в первые годы своего руководства он вывел предприятие в лидеры рынка онлайн-рекрутинга в России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве скончался основатель и автор названия группы «Машина времени» музыкант Юрий Борзов. По информации канала, причиной смерти 70-летнего артиста, предположительно, стал сердечный приступ. Тело Борзова нашли в его квартире в Басманном районе столицы, он лежал на полу в домашнем халате, следов насилия эксперты не обнаружили. Как рассказал лидер группы Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у музыканта была онкология.

До этого стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России академик РАН Владимир Кукес. Смерть наступила от естественных причин. Тело ученого обнаружили 5 февраля в его столичной квартире.