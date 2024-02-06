Скончался один из ведущих фармакологов России Академик РАН Владимир Кукес скончался на 90-м году жизни

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Владимир Кукес

В Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России академик РАН Владимир Кукес, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, смерть наступила от естественных причин. Тело ученого обнаружили 5 февраля в его столичной квартире.

По предварительным данным, смерть Кукеса наступила от естественных причин, — говорится в сообщении.

Кукес являлся одним из основоположников клинической фармакологии в России и лауреатом Государственной премии СССР. Он родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде в семье служащих. В 1957 году окончил лечебный факультет Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. С 1961 по 1964 год прошел аспирантуру на кафедре пропедевтической терапии.

В 1971 году по его инициативе в медицинском университете имени И. М. Сеченова создали первый в СССР отдел клинической фармакологии. С 1982 года благодаря усилиям ученого клиническая фармакология приобрела статус самостоятельной дисциплины во всех медицинских вузах страны.

Кукес разработал методику подбора безопасной дозировки лекарств, которой пользуется российская медицина.

Ранее в Новосибирске на 90-м году жизни скончался академик РАН, специалист в области геологии нефти и газа Алексей Конторович. Исследователь внес значительный вклад в разработку теории образования нефти, теории и методов количественного прогноза нефтегазоносности и поисковых и разведочных работ на нефть и газ.