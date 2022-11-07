Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Умер один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

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После тяжелой болезни скончался один из первых знатоков клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов. Смерть наступила 4 ноября, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале интеллектуальной телепередачи.

4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, — говорится в сообщении.

Дебют Ершова состоялся в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. Благодаря своей игре он стал одним из самых ярких знатоков поколения 70-х годов, с которых началась история интеллектуальный Клуб.

В «Что? Где? Когда?» рассказали, что с годами Ершов по-прежнему был связан с игрой, он приходил в клуб и общался с новыми поколениями знатоков. При этом в городе Обнинске Калужской области он тренировал команду.

В телеклубе добавили, что поклонники «Что?Где?Когда» со стажем помнят, как в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков.

Накануне стало известно о смерти композитора и основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Мужчина скончался в возрасте 58 лет. Музыкант умер у себя дома в Оренбурге. Смерть наступила около 18:00 (16:00 мск).