Умер глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ и дорогам Игорь Шпектор

https://static.news.ru/photo/1b079f02-f00f-11ea-9043-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шпектор Фото: rkomi.ru

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём Telegram-канале.

Печальная весть: скончался мой коллега по Общественной палате России, наверное, главный специалист по ЖКХ в нашей стране Игорь Леонидович Шпектор. Немного не дожил до своего 82-летия. Всегда бодрый, энергичный, постоянно в разъездах с инспекциями и конкретной помощью людям на местах <...> Редкой крепости и силы духа человек. Как принято говорить, сейчас таких не делают, — написал Малькевич.

В 1998–2007 годах Шпектор был мэром Воркуты, членом Общественной палаты являлся с 2009 года. Также являлся президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Также Шпектор — автор проекта и начальник строительства первой в СССР станции по очистке шахтных вод.

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