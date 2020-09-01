Умер экс-омбудсмен России Олег Миронов

https://static.news.ru/photo/e6cdfe38-8cbe-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Скончался бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Ему был 81 год.

Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов, — написала действующий омбудсмен Татьяна Москалькова в Instagram.

Она отметила, что на счету экс-омбудсмена большая работа по правовому просвещению и первые связи с коллегами из других государств. Он помог многим людям.

Миронов занимал эту должность с 1998-го по 2004 год. Он стал первым конституционным омбудсменом государства.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй умер в Больнице ветеранов Тайбэя в возрасте 97 лет. Причиной смерти стал септический шок и множественный отказ органов. Политик занимал должность главы государства с 13 января 1988 года по 20 мая 2000 года. При этом официально он был избран только в 1996 году. Являлся 4-м президентом Тайваня и первым официально избранным.