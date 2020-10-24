Будут закручивать гайки: политолог спрогнозировал ужесточение удалёнки

В Москве подходит к концу режим удалёнки, на который отправили как минимум 30% сотрудников столичных компаний. Согласно указу мэра Сергея Собянина, на дистанционную работу москвичи должны были перейти в период с 5 по 28 октября. Тем не менее в четверг горожане всё-таки могут не вернуться в офисы. Эксперты полагают, что власти Москвы продлят и, возможно, даже ужесточат ограничительные меры из-за COVID-19. О том, насколько столице необходим режим дистанционной работы и пролонгирует ли его градоначальник, — в материале NEWS.ru.

Перед властями Москвы одновременно стоит несколько задач. Первая — избежать локдауна и потери источников дохода граждан. Вторая — приостановить распространение коронавируса и подать правильный пример регионам страны, которые в вопросе пандемии пытаются двигаться в рамках, заданных Москвой. Преследуя две эти задачи, власти столицы, вероятнее всего, примут решение о продлении частичного дистанционного режима работы после 28 октября. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политтехнолог и политолог Сергей Маркелов.

Каждый раз команда Собянина вынуждена принимать сложное решение, учитывая множество факторов. И я считаю, что продление удалёнки и других ограничений, безусловно, будет. Ведь пандемия пока что не сдаёт обороты, и число заражённых идёт в гору. Уменьшать долю работников, которая должна находиться на дистанционке, градоначальник точно не будет. Её могут только увеличить. Расширять, скорее всего, будут и другие ограничения. Власти, к примеру, могут начать вводить правила, аналогичные QR-кодам на походы в клубы. Ещё жёстче, вероятно, будут контролировать соблюдение перчаточно-масочного режима в транспорте. Власть пытается управлять ситуацией со всех сторон. Сергей Маркелов политтехнолог и политолог политтехнолог и политолог

Тем не менее радикальные меры в связи с распространением коронавируса Собянин вводить не будет, считает эксперт. Всё дело в том, что они могут вызвать панику у населения. Чтобы её избежать, власти будут продолжать действовать другим способом — принимать ограничения пошагово и после каждого нововведения ждать, пока горожане к нему привыкнут.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее указ о переводе как минимум 30% сотрудников на удалёнку большинство столичных компаний не соблюдало, отмечает Маркелов. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае, если власти увеличат эту долю, полагает эксперт.

Особенность москвичей заключается в том, что они не сильно восприимчивы к информации, которую преподносят СМИ. Многие жители столицы считают, что они сами знают, как правильно поступать. По этой причине Москва не сильно среагировала на указ о частичном переводе сотрудников на удалёнку. Если малый и средний бизнес вовсю работал весной, когда ограничения были жёстче, то осенний указ и вовсе не стал для них проблемой, — заявил Маркелов.

От перевода 30% сотрудников на дистанционный формат работы, несмотря на указ мэра, отказались около 90% предприятий малого и среднего бизнеса, считает Маркелов. В некоторых компаниях работникам даже грозят увольнением в случае распространения информации о несоблюдении правил, рассказывает политтехнолог.

Между тем темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией говорят о том, что удалёнку в компаниях необходимо продлить. Более того, по возможности следует отправить домой как можно больше сотрудников. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-эксперт Тимур Пестерев.

Сейчас мы находимся перед плато, и чтобы как можно быстрее его достигнуть, следует минимизировать количество людей в транспорте и в общественных местах, в частности в офисах. Я не выступаю за локдаун, аналогичный тому, что был весной. Но по возможности как можно больше людей должны оставаться дома. Тимур Пестерев врач-эксперт врач-эксперт

26 октября в России выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки, из которых 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии этот показатель стал максимальным. COVID-19 затронул 85 регионов страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 531 224 человека.

Самыми эффективными мерами борьбы с COVID-19 мэр Москвы считает масочный режим и контроль над его соблюдением, а также перевод на удалённую работу. Объём загрузки коек в столице — более 10 тысяч больных коронавирусом. При этом пациенты получают помощь не только в стационарах, но и амбулаторно.