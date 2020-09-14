Учёные узнали, что помогает достичь взаимопонимания при зрительном контакте

https://static.news.ru/photo/e45d38ec-f674-11ea-8322-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Российские психологи выяснили, почему собеседникам легче понять друг друга, когда они видят глаза оппонента. Как рассказала научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН и соавтор исследования Ольга Щемелева, его результаты будут использованы в медицинской психологии и психологии управления.

Исследователи из Института физиологии установили, что облегчение взаимопонимания собеседников в условиях, когда они видят глаза и мимику друг друга, связано с выраженной синхронизацией активности определённых нейронных сетей головного мозга в различных структурах мозга, по сравнению с условиями, когда они разговаривают, но не видят друг друга, — рассказала ТАСС Щемелева.

Исследование учёные проводили в два этапа. Во время первого собеседники находились друг к другу лицом к лицу, а во второй части эксперимента сидели спина к спине. Отмечается также, что расстояние между ними сохранялось на уровне 1,5 м. Именно такая дистанция считается комфортной для социальных контактов. Помещение, в котором проходил эксперимент, было изолировано от внешних звуков.

Во время первого этапа собеседники сидели с закрытыми глазами и молчали. На втором — сидели друг напротив друга с открытыми глазами и молчали. На третьем этапе один человек говорил, другой слушал. Четвёртое условие — оба собеседника вели свободную беседу, — пояснила психолог.

Участники эксперимента разговаривали о стандартных вещах, они рассказывали о том, где родились, кем работают или учатся. Учёные, в свою очередь, как отметила Щемелева, исследовали их с помощью «гиперсканирования мозга». Такой способ позволяет регистрировать электрические импульсы мозга сразу у двух собеседников. Результаты такого наблюдения показали учёным, какие паттерны мозговой активности говорят о том, что собеседники оптимально взаимодействуют друг с другом.

При этом, когда подопытные смотрели друг другу в глаза, в определённых частотных диапазонах были замечены отличия в спектральной мощности.

Увеличение мощности сигнала обусловлено синхронизацией работы нейронов. Разница спектральной мощности сигнала при указанных состояниях и является маркёром вовлечённости собеседников в диалог, — пояснила Щемелева.

При этом, по словам научного сотрудника, при определении специфики взаимодействия мамы и ребёнка, для здоровых пар и пар с когнитивными нарушениями, позволит помочь найти новые подходы к диагностике таких заболеваний на ранней стадии и новых способах лечения.

Как писал NEWS.ru, ранее врач призвала не давать детям пакетированные соки.