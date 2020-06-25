Учёные назвали три причины одиночества

https://static.news.ru/photo/92cb9704-b6c2-11ea-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные проанализировали образ жизни и заболевания 180 тыс. человек и выяснили, что у малообщительных и одиноких людей на треть выше риск заработать инсульт и ишемическую болезнь сердца, они на 15% чаще умирают от онкологии и на 42% чаще страдают под старость слабоумием. Исследователи выявили также три фактора, ведущих к одиночеству. Это выбор домашнего питомца, курение и страсть к деньгам.

Кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьёзных отношений, — сообщает SageJournals.

В эксперименте 1,5 тыс. участниц в возрасте от 18 до 24 лет оценивали представителей сильного пола по фотографиям, и наличие в кадре кошки автоматически снижало мужскую привлекательность. Собачникам везёт больше — к такому выводу пришли уже французские учёные. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что женщины охотнее давали на улице номер своего телефона прохожим с собакой на поводке, чем мужчинам без питомца.

Ещё одну причину одиночества выявили британские генетики. Они пришли к выводу, что курильщики часто ощущают себя одинокими, даже если в реальности это не так. Они проанализировали геномы порядка 1 млн человек и выяснили, что несколько однонуклеотидных полиморфизмов одновременно влияют на развитие пристрастия к табаку и возникновению чувства одиночества. Причём связь работает в обе стороны: курение заставляет чувствовать себя одиноким и человек тянется к сигарете. Примечательно, что между одиночеством и алкоголизмом такой генетической взаимосвязи обнаружено не было.

То, что стремление к обогащению часто сопровождается социальной оторванностью, доказали американские учёные. В исследовании приняли участие 345 добровольцев, которые отвечали на вопросы о доходах, эмоциональном состоянии и времени, проводимом с близкими. Выяснилось, что стремление к высоким заработкам приводит к нехватке общения и частому ощущению одиночества.

Как писал NEWS.ru, кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко оценила влияние гороскопов на сознание людей. По её мнению, когда человек настраивает себя на какой-то негативный прогноз, то у него обязательно произойдёт что-то плохое. Она подчеркнула, что люди склонны видеть то, о чём они думают. Страх негативного события сужает мышление. Овчаренко считает, что лучше работать над собственной мотивацией вместо поиска подтверждения информации из гороскопа в каждом событии в жизни. Психолог подчеркнула, что не пытается обесценить труд людей, которые занимаются гороскопами и нумерологией, но при этом призывает не принимать на веру всю ту информацию, которую преподносят в гороскопах.