Учёные назвали регионы с максимально жаркой температурой летом

https://static.news.ru/photo/0027646c-9c98-11ea-9927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Afrianto Silalahi/Xinhua/Global Look Press

Предстоящее лето принесёт с собой жару, засуху, торфяные пожары и другие катаклизмы. Такой прогноз сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС.

С мая по июль прогнозируются периоды с максимально высокой температурой. В свою очередь жара вызовет торфяные пожары.

При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях, — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако в связи с тем, что май выдался холодным и дождливым, масштабы пожаров будут не такими угрожающими, как в 2010 году, делают оговорку учёные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летом 2020 года на Россию могут обрушиться смерчи и ураганы. На территории одних регионов страны возможна засуха, а в других, напротив, сильные ливни, заявил в разговоре с журналистами климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв.