Ученый объяснил, что не так с мексиканскими мумиями пришельцев Ученый Панчин назвал подделками показанные в Мексике мумии пришельцев

Фото: youtube.com/@CanaldelCongresoMexico

Открытия, подобные обнаружению останков инопланетян, которые принес в мексиканский конгресс ученый Мауссан, должны сначала публиковаться в профильных научных журналах с подробным описанием методологии, и только потом предъявляться депутатам как некий факт, рассказал NEWS.ru член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин. По его словам, так можно исключить ошибки и некорректные интерпретации данных.

Совершенно непонятно, какой анализ мог установить инопланетное происхождение образцов. В сообщениях авторы «открытия» утверждают, что треть ДНК образцов была «неизвестной». Но уже само наличие ДНК говорит скорее о земном происхождении образцов, так как никаких оснований думать, что инопланетяне будут иметь ДНК, нет. Образцы ДНК легко загрязняются, поэтому без детального описания методов очистки от загрязнений обсуждать инопланетную ДНК странно вдвойне, — рассказал Панчин.

Ученый отметил, что поспешность, с которой сделаны громкие заявления и форма презентации, намекают, что это очередная история-фейк, а мумии — просто подделки.

Ранее уфолог и журналист Хайме Мауссан принес в мексиканский конгресс на слушания по НЛО мумифицированные останки. По словам мужчины, «тела пришельцев» обнаружили на раскопках в Перу.

До этого член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин заявлял, что нет никаких оснований полагать, что инопланетяне посещали Землю. Он напомнил, что люди часто принимали за инопланетные корабли запуски ракеты, атмосферные явления, обычные летательные аппараты и горящие воздушные фонарики.