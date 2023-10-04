Ученые УрФУ выявили пищевую пользу отходов виноделия Ученые УрФУ: отходы виноделия подходят для биологически активных добавок

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Быстрый способ определить ценность виноградных выжимок с точки зрения наличия антиоксидантов предложили ученые УрФУ, сообщается в журнале Chemical Papers. По их словам, эти вторичные продукты, полученные в процессе виноделия, могут являться ценным источником полезных веществ и использоваться в качестве основы для биологически активных добавок.

Исследователи отметили, что химический состав виноградных выжимок во многом аналогичен составу винограда и характеризуется высоким содержанием фенольных соединений, таких как катехины, флавонолы, лейкоантоцианы и антоцианы. На полезность вторичного сырья виноделия указала доцент кафедры аналитической химии Уральского федерального университета Елена Герасимова.

В сравнении с экстрактом свежих ягод винограда Изабелла, происходит неполное извлечение антиоксидантных соединений в ходе производства вина, что говорит о том, что вторичное сырье виноделия — все еще ценный источник природных антиоксидантов, — подчеркнула она.

Герасимова пояснила, что исследователями предложен простой и доступный потенциометрический метод контроля ценности виноградных выжимок. Исследователи изучали отходы винодельческого производства, состоящие из кожуры, косточек, листьев и гребней красных сортов крымского винограда Изабелла.

Ранее президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил, что специалисты института ведут работы по созданию нейроморфного компьютера. По его словам, изобретение должно будет имитировать работу человеческого мозга. Он отметил, что сейчас мозг человека превосходит искусственный интеллект (ИИ) по количеству процессов, которые он может обрабатывать одновременно. Именно поэтому ученые пытаются создать новый тип компьютера.