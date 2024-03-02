Ученые назвали самый ранний симптом Альцгеймера UCLA: нарушение ориентации в пространстве является ранним симптомом Альцгеймера

Ухудшение способности ориентироваться в пространстве является самым ранним симптомом болезни Альцгеймера, выяснили ученые Калифорнийского университета (UCLA). В исследовании, результаты которого публикует журнал Alzheimer’s & Dementia, приняли участие 100 человек в возрасте 43–66 лет без признаков заболевания.

Ученые установили, что у некоторых добровольцев есть повышенный риск развития Альцгеймера из-за генетической склонности и образа жизни. Испытуемых попросили пройти тестирование в VR-очках, чтобы оценить их навыки ориентации в пространстве.

Получив данные, исследователи обнаружили, что люди с повышенным риском развития заболевания хуже справились с поставленной задачей. При этом они не допустили серьезных ошибок при тестировании на когнитивные способности. По мнению специалистов, результаты говорят о том, что дезориентация в пространстве может начать развиваться за десятилетия до проявления других симптомов.

Ранее ученые Калифорнийского университета нашли способ предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до появления симптомов. Они проанализировали истории пациентов с помощью машинного обучения, и оказалось, что на прогноз недуга больше всего влияли такие факторы, как высокий уровень холестерина и остеопороз.