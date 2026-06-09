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09 июня 2026 в 14:10

Ученые узнали, кому грозит болезнь Альцгеймера

Новый триггер болезни Альцгеймера обнаружили в Швейцарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что накопление неактивной формы белка GRK2 может привести к возникновению болезни Альцгеймера, передает Science Daily. Исследователи изучили образцы тканей мозга, которые они получили в больнице Университета Айн-Шамс в Египте.

Специалисты выяснили, что в норме GRK2 поддерживает работу нервных клеток и сердца. Когда белок находится в неактивной форме он накапливается в мозге людей с деменцией. В издании уточнили, что молекулы слипаются в сгустки внутри нервных клеток и нарушают их работу.

Ранее руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Анна Боголепова рассказала, что нарушения восприятия вкуса и запахов может быть признаком болезни Альцгеймера. Она отметила, что от первых симптомов до деменции проходит в среднем от двух до семи лет.

Также врач-невролог Мария Чердак рассказала, что общение и образование являются доказанными способами профилактики болезни Альцгеймера. Она отметила, что важно не только получать новые знания, но и применять их на практике.

Европа
Швейцария
болезнь Альцгеймера
ученые
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