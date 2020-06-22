Участники «Цифрового прорыва» создали 157 работающих IT-решений

https://static.news.ru/photo/602d3326-b473-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/leadersofdigital

Второй онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» завершился. В соревновании участвовали 210 команд со всей страны. Они в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны.

Мероприятие стало одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего на участие во втором онлайн-хакатоне было подано более 3500 заявок. Самыми активными регионами по числу участников стали Москва, Московская и Саратовская области. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области, Краснодарский край, Свердловская, Самарская области и Республика Татарстан, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, команды подготовили 157 технологических решений по пяти актуальным направлениям: шеринг-экономика, сервисы для бизнеса, разработка сервисов и приложений для русскоговорящей аудитории Интернета, а также внутрикорпоративные коммуникации и образование. В каждой категории были выбраны три победителя.

Московская команда «4<<2К20» разработала систему оценки качества образовательных программ. Её будут применять в Донском государственном университете. Система анализирует различные показатели: рейтинг студентов и преподавателей, процент трудоустроенных студентов, наличие схожих образовательных программ в топ-100 российских вузов. Использование системы направлено на снижение кадрового голода и корректировку образовательных программ.

Команда «18», состоящая из участников из Подмосковья и Пермского края, разработала веб-сервис, который позволит пользоваться русскими почтовыми адресами на любой IT-платформе. Он совместим с любым языком программирования. Разработка проходила в рамках кейса АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Решение поможет людям с недостаточным знанием иностранных языков пользоваться почтовыми сервисами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портал для размещения идей и предложений для голосования был разработан командой DigitalCats из Москвы для сотрудников Газпромбанка. Он позволит консолидировать идеи сотрудников и обсуждать их в одном месте.

Чат-бот для поиска объявлений о передаче бесплатной еды в социальных сетях для кейса бизнес-кластера РАЭК/Sharing Economy, ТИАР-центра и проекта «1 МЛН ТОНН» разработали члены команды Lux et Veritas из Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис собирает все данные о передаче еды в одном месте и оповещает пользователей о новых объявлениях на основе его положения.

Успех уже второго онлайн-хакатона говорит о том, что мы разработали актуальный, действительно работающий формат. На выходе получаются не просто готовые к внедрению решения — мы получаем лучших IT-специалистов, которые сейчас просто необходимы цифровой экономике, — рассказал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что онлайн-формат проведения мероприятия позволил собрать участников по всей России. Плуготаренко выразил надежду, что предложенные решения вовлекут максимум пользователей, сообщают пресс-службы конкурса «Цифровой прорыв» и АНО «Россия — страна возможностей».

Общий грантовый фонд на второй онлайн-хакатон составил 25 млн рублей. 15 победителей разделили денежный приз в 1,5 млн рублей и получили поддержку от партнёров конкурса.

NEWS.ru писал, что в Москве начали принимать заявки на конкурс по формированию бизнес-кейсов.