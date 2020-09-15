Участникам испытаний вакцины «Спутник V» запретили пить спиртное

https://static.news.ru/photo/10dea09c-f7e0-11ea-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За три дня до вакцинации всем добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях препарата от коронавируса «Спутник V», необходимо отказаться от употребления спиртных напитков. Это требование прописано в протоколе клинического испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак-2020».

В документе подчёркивается, что добровольцам не только нужно отказаться от спиртного за три дня до прививки. Также участники испытаний должны воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в процессе исследования.

Также добровольцам рекомендуется ограничить курение до десяти сигарет в день, — цитирует абзац из протокола РИА Новости.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Как ранее передавал NEWS.ru, женщинам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», не рекомендуется беременеть, пока не закончатся исследования.