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02 августа 2025 в 19:03

УАЗ опроверг информацию о переходе на сокращенную рабочую неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) продолжает работу по общефедеральному пятидневному графику, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «Соллерс». Информация о переходе предприятия на сокращенную рабочую неделю оказалась недостоверной.

Ульяновский автомобильный завод работает по общефедеральному графику, информация о переходе на сокращенную рабочую неделю является недостоверной. Предприятие возобновит производство автомобилей с 4 августа после окончания ежегодного планового корпоративного отпуска, — заявили в компании.

Такое заявление появилось на фоне новостей российских СМИ о том, что компания УАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. Причиной решения якобы стало снижение спроса на продукцию отечественного производителя в связи с растущей популярностью китайских брендов.

Ранее Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения объема государственных заказов и уменьшения спроса на отечественные автобусы. Сотрудники предприятия уже месяц работают по сокращенному графику. В результате изменений заработная плата работников сократилась на 15%. Часть персонала переведена на почасовую оплату труда, другие продолжают работать за фиксированный оклад.

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