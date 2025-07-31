В России еще один автозавод перешел на четырехдневку

В России еще один автозавод перешел на четырехдневку Mash: ЛиАЗ решил перейти на четырехдневную рабочую неделю

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал Mash. Новые условия труда введены в связи со снижением объема государственных заказов и уменьшением спроса на отечественные автобусы.

Сотрудники предприятия уже месяц работают по сокращенному графику. В результате изменений заработная плата работников сократилась на 15%. Часть персонала переведена на почасовую оплату труда, другие продолжают работать за фиксированный оклад.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ, являющийся крупнейшим автопроизводителем России, рассматривает возможность перевода своих предприятий на четырехдневную рабочую неделю вместо действующей пятидневки. Компания анализирует экономическую целесообразность такого решения, окончательный вердикт планируется объявить в сентябре.

До этого Горьковский автозавод (ГАЗ) официально объявил о переходе на сокращенную рабочую неделю с августа 2025 года. В пресс-службе предприятия объяснили это решение падением спроса на транспортные средства различных категорий.