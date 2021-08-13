У подозреваемых по уголовным делам могут начать забирать загранпаспорта

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает изъятие загранпаспортов у россиян, которые проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу разработало Министерство внутренних дел. Согласно законопроекту, изымать загранпаспорт планируется у граждан, которых признали невыездными. По действующему законодательству это могут быть обвиняемые или подозреваемые по уголовному делу, люди с допуском к гостайне, солдаты-срочники, осуждённые, банкроты, сотрудники и экс-сотрудники ФСБ; граждане, уклоняющиеся от исполнения судебных решений, а также люди, сообщившие о себе заведомо ложные сведения при оформлении документа.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что изъятие у должников заграничных паспортов будет абсолютно избыточной мерой. Она пояснила, что когда у гражданина есть долг, то он может погасить его в онлайн-режиме в течение получаса. При этом для того, чтобы вернуть свой загранпаспорт, человеку придётся обращаться в миграционные компании, отстаивать очереди.