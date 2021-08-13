У подозреваемых по уголовным делам могут начать забирать загранпаспорта

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает изъятие загранпаспортов у россиян, которые проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Инициативу
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что изъятие у должников заграничных паспортов будет абсолютно избыточной мерой. Она пояснила, что когда у гражданина есть долг, то он может погасить его в онлайн-режиме в течение получаса. При этом для того, чтобы вернуть свой загранпаспорт, человеку придётся обращаться в миграционные компании, отстаивать очереди.