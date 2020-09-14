У каждого седьмого вакцинированного от COVID-19 поднялась температура

https://static.news.ru/photo/ec0bddb8-f724-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 14% из 300 добровольцев, получивших прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V», жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Более 300 человек привито, у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъём температуры, — цитирует ТАСС Мурашко.

Он подчеркнул, что эти осложнения описаны в инструкции, они прогнозируемые и, как правило, в течение суток проходят.

Также министр сообщил, что производство вакцины «Спутник V» идёт по плану.

Как писал NEWS.ru, российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела. Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

25 августа начался третий, пострегистрационный этап исследований. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России будут прививать людей из группы риска — учителей и медработников.