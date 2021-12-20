У Генпрокуратуры появится мобильное приложение для обращений граждан

Генеральная прокуратура РФ создаст мобильное приложение для обращений граждан. Его разработка будет стоить 10,5 млн рублей, реализовывать проект будет экс-глава «Рунетсофта» Анастасия Артемьева. Ведомство установило срок выполнения работ — март 2022 года. Приложение должно обеспечить быструю подачу заявлений и определение геолокации пользователя для отображения отделений на карте, пишет «Коммерсант».

С помощью приложения Генпрокуратуры граждане смогут не только подавать обращения, но и получать новости, а также другую актуальную информацию об изменениях в законодательстве. Система также будет запрашивать доступ к местонахождению пользователя, чтобы отображать ближайшее отделение на карте. Войти в сервис можно будет с помощью пароля или отпечатка пальца.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что приложение будет востребованным среди граждан. Однако популярности сервиса могут помешать опасения пользователей, касающиеся персональных данных, отметил управляющий партнёр юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт.

У граждан есть определённые страхи относительно вмешательства государства в их личную жизнь, — сказал он.

Ранее сообщалось, что на базе проекта «Помощник Москвы» появится приложение «Народный инспектор». Оно позволит горожанам отправлять жалобы на неправильную стоянку, парковку на газонах и другие нарушения ПДД. Изменения в законодательство, позволяющие выписывать штрафы без составления протокола, планируется внести до 1 июля 2022 года.