У блогера Саши Спилберг диагностирован коронавирус

https://static.news.ru/photo/46597554-df2f-11ea-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sashaspilberg

Российский видеоблогер Саша Спилберг заболела коронавирусом. COVID-19 также диагностирован у её молодого человека.

Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли, что болеем — были уверены, что у меня обычная простуда, — написала Спилберг в Instagram.

По словам блогера, сначала у неё болело горло и был заложен нос — сейчас эти симптомы уже отсутствуют, однако пропало обоняние. Спилберг также отметила, что чувствует себя очень уставшей и много спит.

Что касается молодого человека — у него по-прежнему наблюдается повышенная температура и сильная слабость. Пара будет находиться на карантине до 25 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики за минувшие сутки зафиксировали 119 летальных исходов среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее количество погибших к 15 августа достигло 15 617 человек.