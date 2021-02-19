У авиакомпаний могут отобрать заработок на ошибках в билетах

https://static.news.ru/photo/8c7dec64-cf89-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) обратилось в Минтранс с просьбой обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты, в которых пассажиры допустили ошибки.

Но это не значит, что авиакомпании разрешат клиентам полностью менять имена или паспортные данные. Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта.

Как пишут «Известия», обращение председателя ООП Ильи Зотова направлено на имя министра транспорта Виталия Савельева. Минтранс России подтвердил, что письмо получено, но с ним ещё не ознакомились.

Две российские компании — «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines — уже отметили, что поддержат эту инициативу. В «Аэрофлоте» считают, что к проверке правильности заполнения данных необходимо отнестись осторожнее.

Как заявили в ООП, задача инициативы — дать равные права авиапассажирам и клиентам наземного транспорта. Сам Зотов уверен, что инициативу могут поддержать в правительстве, потому что на неё не нужно будет тратить деньги из бюджета.

Ежегодно в России с проблемой опечаток в паспортных данных сталкиваются около 100 тысяч пассажиров — это не более 1% всего потока. Однако часто авиакомпании берут за услугу правки от 500 рублей до полной стоимости билета, что бьёт по карману пассажиров.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин получит компенсацию за пережитый кошмар во время полёта на Ан-24. Бурятский суд взыскал с авиакомпании 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего россиянина, который попал в авиаинцидент на Ан-24 в июне 2019 года.