https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Тюмени смогли установить личность человека, пугавшего жителей города бензопилой в образе маньяка.

По данным ведомства, мужчина нарушал общественный порядок и вёл себя неадекватно, передаёт 72.ru . Своими действиями он выразил явное неуважение обществу.

Теперь местному жителю 1993 года рождения грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф до 1000 рублей.

Ранее News.ru писал, что Елена Шувалова, депутат Мосгордумы от КПРФ, стала жертвой телефонного розыгрыша, приняв звонившего ей пранкера за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.