Фото: Волонтёрский центр Омского ГАУ "Глобус"/vk.com

Флешмоб «Своих не бросаем» в поддержку россиян, эвакуированных из Китая, был запущен жителями Тюменской области.

Отмечается, что участники акции стараются поддержать возвращающихся из Китая сограждан.

Ещё одна цель флешмоба — борьба с паникой, которая началась после того, как вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что граждане России и СНГ, покидающие Китай, будут проходить карантин в Тюменской области.

Тюменцы запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях, вызванными информацией о размещении граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории, — сообщили РИА Новости в региональном штабе по профилактике коронавируса.

Посты в рамках флешмоба помечаются тегом #своихнебросаем.

Ранее Голикова заявила, что эвакуация россиян из китайского города Ухань является гуманитарной акцией, сообщил NEWS.ru.

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