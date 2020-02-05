Фото: Волонтёрский центр Омского ГАУ "Глобус"/vk.com

Председатель Следственного комитета РФ поднял тему негативного влияния телевизионного контента и интернет-ресурсов на подростковое сознание. На заседании Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам он обратился к представителям федеральных телеканалов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых программ.

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, особую дискуссию на заседании вызвал вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, в частности, нападения детей с оружием в учебных...