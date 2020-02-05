https://static.news.ru/photo/a3914b34-483a-11ea-9247-fa163e074e61_660.jpgФото: Волонтёрский центр Омского ГАУ "Глобус"/vk.com
Флешмоб «Своих не бросаем» в поддержку россиян, эвакуированных из Китая, был запущен жителями Тюменской области.
Отмечается, что участники акции стараются поддержать возвращающихся из Китая сограждан.
Ещё одна цель флешмоба — борьба с паникой, которая началась после того, как вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что граждане России и СНГ, покидающие Китай, будут проходить карантин в Тюменской области.
Тюменцы запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме неточной информации и панике в социальных сетях, вызванными информацией о размещении граждан России и СНГ на карантин в тюменском санатории, — сообщили РИА Новости в региональном штабе по профилактике коронавируса.
Посты в рамках флешмоба помечаются тегом #своихнебросаем.
Ранее Голикова заявила, что эвакуация россиян из китайского города Ухань является гуманитарной акцией, сообщил NEWS.ru.