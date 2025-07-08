Творожный чизкейк по-быстрому: к завтраку за 15 минут вместо сырников

Творожный чизкейк по-быстрому — это нежнейший десерт с кремовой текстурой и легкой кислинкой, напоминающий классический чизкейк, но готовящийся за считаные минуты. Приготовьте его к завтраку вместо сырников. У вас уйдет всего 15 минут.

Для основы измельчите 10 печений в крошку, смешайте с 50 г растопленного сливочного масла и утрамбуйте на дно стаканов или креманок. Для начинки взбейте блендером 300 г творога, 150 г сметаны, 3 ст. л. меда или сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта и сок половинки лимона до воздушной консистенции.

Разложите творожную массу поверх основы и поставьте в холодильник на 10 минут. Для быстрого варианта можно сразу подавать, украсив свежими ягодами или фруктами.

Вкус получается удивительно гармоничным: сладковатая творожная пена с цитрусовой ноткой прекрасно сочетается с хрустящей крошкой печенья. Такой чизкейк особенно хорош утром — он не тяжелый для желудка, но дарит ощущение праздника и заряжает энергией на весь день!

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