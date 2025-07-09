Творожно-редисковый паштет — супервариант для завтрака! Необычно и вкусно

Творожно-редисковый паштет — отличный вариант для завтрака, который понравится и взрослым, и детям. Он свежий, легкий и очень вкусный. Такой паштет легко приготовить, он отлично сочетается с тостами из любого хлеба и поднимает настроение с утра, если уделите внимание необычной подаче.
Ингредиенты
- Творог жирный — 200 г
- Сметана нежирная — 100 г
- Редис — 15 шт.
- Шнитт-лук — 3-4 пера
- Соль — по вкусу
- Тосты из черного и белого хлеба — для подачи
Приготовление
- Творог аккуратно протереть через сито, смешать со сметаной, посолить по вкусу и добавить мелко нарезанный шнитт-лук. Редис так же натереть на мелкой терке или нарезать кубиками, посолить и отжать сок.
- Смешать редис с творожной массой, при необходимости добавить соль. Намазать паштет на теплые тосты и подавать сразу.
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