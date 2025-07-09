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09 июля 2025 в 08:00

Творожно-редисковый паштет — супервариант для завтрака! Необычно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-редисковый паштет — отличный вариант для завтрака, который понравится и взрослым, и детям. Он свежий, легкий и очень вкусный. Такой паштет легко приготовить, он отлично сочетается с тостами из любого хлеба и поднимает настроение с утра, если уделите внимание необычной подаче.

Ингредиенты

  • Творог жирный — 200 г
  • Сметана нежирная — 100 г
  • Редис — 15 шт.
  • Шнитт-лук — 3-4 пера
  • Соль — по вкусу
  • Тосты из черного и белого хлеба — для подачи

Приготовление

  1. Творог аккуратно протереть через сито, смешать со сметаной, посолить по вкусу и добавить мелко нарезанный шнитт-лук. Редис так же натереть на мелкой терке или нарезать кубиками, посолить и отжать сок.
  2. Смешать редис с творожной массой, при необходимости добавить соль. Намазать паштет на теплые тосты и подавать сразу.

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редис
паштеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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