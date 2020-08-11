Tut.by опроверг сообщение о местонахождении журналиста «Медузы»

https://static.news.ru/photo/baab915a-dbbd-11ea-905b-fa163e074e61_660.jpg Максим Солопов Фото: Максим Солопов/facebook.com

Информация о местонахождении специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова оказалась ошибочной. Он был задержан в Белоруссии и более 30 часов не выходит на связь.

Портал Tut.by сообщал, что журналист находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Информация оказалась недостоверной, в ИВС находился Семён Пегов, — написало издание.

Как писал NEWS.ru, журналист Daily Storm Антон Старков, которого задержали во время освещения протестов 9 августа в Минске, рассказал об условиях содержания в изоляторе на Окрестина. По его словам, силовики неплохо обращались с россиянами, так как они иностранцы.

Сотрудников российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили 11 августа. Их забрали представители российского посольства в белорусской столице. Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова.

Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.