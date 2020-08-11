Tut.by опроверг сообщение о местонахождении журналиста «Медузы»

Информация о местонахождении специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова оказалась ошибочной. Он был задержан в Белоруссии и более 30 часов не выходит на связь.
Портал Tut.by сообщал, что журналист находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске.
Информация оказалась недостоверной, в ИВС находился Семён Пегов, — написало издание.
Как писал NEWS.ru, журналист Daily Storm Антон Старков, которого задержали во время освещения протестов 9 августа в Минске, рассказал об условиях содержания в изоляторе на Окрестина. По его словам, силовики неплохо обращались с россиянами, так как они иностранцы.
Сотрудников российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили 11 августа. Их забрали представители российского посольства в белорусской столице. Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова.
Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.