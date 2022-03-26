Туроператоры в РФ приостановили продажу туров по большинству направлений
Глава Ростуризма заявила о приостановке продажи туров по большинству направлений
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
08:57, 28 марта 2022
Фото: АГН «Москва»
Читайте нас в Google Новости
Российские туроператоры временно остановили продажу туров по большинству популярных зарубежных направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, которые приводит РИА Новости, эти меры продлятся до нормализации ситуации с авиарейсами.
Что касается поездок за рубеж, то на сегодняшний день все туроператоры временно остановили продажу туров по большинству массовых направлений, — сказала она.
Догузова призвала россиян, которые планируют в ближайшее время отправиться в путешествие, учитывать текущую ситуацию и принимать во внимание все возможные сложности.
По информации Ростуризма, более 90% организованных российских туристов уже возвращены туроператорами и авиакомпаниями из-за границы. За пределами России ещё остаются около 6,5 тысячи отдыхающих, большая часть из них задержалась в Египте.
Из-за введения западных санкций для российских самолётов закрыто воздушное пространство более чем 30 стран Европы и Северной Америки. Ростуризм рекомендовал не посещать государства, которые ввели ограничительные меры в отношении России, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением на родину.