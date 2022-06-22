«Трусы мужа на голове»: названы неуместные на пляже наряды Стилистка Хлопонина назвала неуместные на пляже наряды

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Находясь на пляже, не нужно заправлять трусы между ягодицами или надевать на голову посторонние вещи, заявила стилистка Маргарита Хлопонина в разговоре с «Сиб.фм». Мужчинам она посоветовала выбирать не шорты до колен, а плавки, и не спускать их слишком низко.

Необязательно заправлять трусы поглубже: окружающим всё равно, насколько проник ваш загар. Кепка в качестве защиты от солнца — да, трусы мужа на голове — нет, — сказала Хлопонина.

Пышным девушкам она посоветовала выбирать закрытый купальник, особенно со вставками по бокам, который сделает силуэт более стройным. Стилистка также удивилась тому, как много людей не заботятся о своём образе на пляже, где собирается сразу множество людей.

Ранее три сибирячки рассказали подробности о том, как местные отдыхают на нудистском пляже в Академгородке Новосибирска. По словам Ольги, он привлекает расслабленных и не беспокоящихся о своей внешности людей. 22-летняя Наталья рассказала, что только там и загорает, ей нравится делать это без одежды. А вот Ирине посещение нудистского пляжа не понравилось. Она упомянула мужчин с эрекцией, «каких-то голопопых людей» и задалась вопросом, что же творится в кустах.