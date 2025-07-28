Тропики на вкус: как выбрать спелый и сладкий ананас

Тропики на вкус: как выбрать спелый и сладкий ананас

Ананас — экзотический плод, который уже давно перестал быть диковинкой на наших столах. Но выбрать спелый и сочный фрукт не так просто. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно выбрать ананас.

Как выбрать ананас: на что обратить внимание при покупке

1. Поднесите плод к носу. Вы должны ощутить приятный фруктовый аромат. Он должен быть особенно хорошо ощутим у основания плода. Если ананас пахнет кисло, слишком резко или спиртом, значит, он начал портиться.

2. Оцените цвет кожуры. Спелый ананас имеет золотисто-желтую кожицу. Кстати, зеленоватый цвет на части плода не всегда говорит о незрелости. Однако ананасы полностью с зеленой кожурой часто оказываются недозрелыми, будьте внимательны. Избегай плодов с коричневыми пятнами или следами плесени.

3. Проверьте упругость. Слегка надавите на ананас — он должен быть упругим, но не слишком твердым. Мягкость — признак перезрелости или порчи.

4. Посмотрите на листья. Листья ананаса должны быть зелеными и свежими. Попробуйте потянуть центральный листик — он должен вытягиваться с легким усилием, но не вылетать сам. Если листья сухие и коричневые, ананас лучше не покупать.

5. Форма имеет значение. Ищите плотные тяжелые ананасы среднего размера — это показатель сочности. Форма должна быть равномерной и симметричной, без вмятин и деформаций.

6. Вес. Больше — значит лучше. При одинаковом размере выбери тот ананас, который тяжелее, — в нем больше сока.

Частые ошибки при выборе ананаса

Не ориентируйтесь только на цвет кожуры. Желтизна — важный признак спелости, но не единственный. Не покупайте ананасы с влажным низом — это может говорить о порче. Не храните фрукт в холодильнике слишком долго — так вкус скорее ухудшается.

Бонус: как помочь дозреть ананасу дома?

Если ананас оказался слегка недозрелым: