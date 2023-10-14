Трихолог назвала главные причины облысения у мужчин Трихолог Курская: мужчины лысеют из-за стресса, травм головы и тестостерона

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Самой распространенной причиной облысения у мужчин является андрогенетическая алопеция (АГА) — ей подвержены 50–60% представителей сильного пола, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Медик отметила, что АГА связана с действием на организм активной формы тестостерона — дигидротестостерона (ДГТ).

Превращение тестостерона в ДГТ происходит под действием фермента 5-альфа-редуктазы. При этом уровень тестостерона не играет важной роли, так как здесь имеет значение чувствительность волосяного фолликула. У мужчин чаще поражаются височная и теменная области, а район затылочного бугра и нижняя линия роста волос не затрагиваются, — добавила Курская.

По ее словам, решить данную проблему помогут препараты, блокирующие переход тестостерона в активную форму. Врач подчеркнула, что при отсутствии результата после лечения стоит задуматься о пересадке волос.

Вторая причина мужского облысения — сильнейший стресс. При телогеновой алопеции волосы выпадают равномерно по всей голове. Часто она связана с различными дефицитными состояниями. Проблему можно решить самостоятельно, выявив, в каких микроэлементах нуждается организм, или исключив из жизни триггеры, вызывающие сильное волнение, — заявила Курская.

Трихолог отметила, что третьей причиной мужского облысения являются аутоиммунные заболевания и рубцовые поражения. Врач добавила, что волосы начинают выпадать и при резком изменении привычного пищевого рациона, а также из-за повреждения кожи головы. Курская подчеркнула, что при последней ситуации происходит гибель фолликулов, из-за чего волосы на определенных участках головы просто перестают расти.

Также провоцировать выпадение могут и различные грибковые инфекции на коже головы или прием некоторых лекарственных препаратов. Однако на долю первых двух причин (андрогенетической и телогеновой алопеции) приходится до 70% случаев сильного выпадения волос у мужчин, — подытожила Курская.

Ранее Курская рассказала NEWS.ru, что облысение у женщин вызывают аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение всасываемости микроэлементов (витаминов, белков и т. д.). Среди причин медик также назвала последствия инфекций, перенесенных операций и сильный стресс.